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обновлено 4 ноября, 12:28
Палестино-израильский конфликт

Египет ежедневно принимает около 50 раненых палестинцев из сектора Газа

Как сообщили в Минздраве страны, республика готова принять большее количество раненых из палестинского анклава, однако другая сторона контролирует число прибывающих

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Госпитали Египта каждый день принимают около 50 палестинцев, получивших ранения в секторе Газа в результате обстрелов и бомбардировок израильских сил. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар.

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"Ежедневно мы принимаем до 50 раненых палестинцев из сектора Газа", - сказал глава египетского Минздрава, слова которого привел телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya. Гаффар добавил, что учреждения здравоохранения Египта "готовы принять большее количество раненых из палестинского анклава, однако другая сторона контролирует число прибывающих [для лечения]".

Министр отметил, что за минувшие несколько дней в египетских больницах, куда были направлены раненые из Газы, "было проведено более 50 сложных хирургических операций детям", прибывшим из палестинского анклава. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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