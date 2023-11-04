Мизулина заявила, что в 2022 году россияне получили "прививку" от фейков

Многие стали критичнее относиться к любой информации в Сети, считает глава Лиги безопасного интернета

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне в 2022 году получили "прививку" от фейков, столкнувшись с огромным потоком такой информации после начала специальной военной операции. Благодаря этому многие стали критичнее относиться к любой информации в Сети, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В прошлом году, когда началась специальная военная операция, мы получили очень серьезную "прививку" от фейков, когда и всю Россию, и весь мир завалили такой информацией. В какой-то момент наши граждане стали очень скептично относиться ко всему, что видят в интернете. Жесткая украинская пропаганда сработала в обратную сторону, дала не тот эффект, который они ожидали увидеть", - сказала она, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По словам Мизулиной, сегодня фейковая информация особенно активно распространяется в социальной сети TikTok - любую информацию, увиденную там, нужно обязательно перепроверять. "Есть некоторые проблемы с фейками - например, те, которые появляются в TikTok и распространяются в детской и молодежной аудитории. Любую информацию, особенно новостного характера, из TikTok я бы рекомендовала 10 раз проверить. Потому что там запускались самые глупые фейки в этом году", - пояснила она.

При этом никаких санкций в отношении платформы применять не нужно - она и так оперативно реагирует на появление деструктива и удаляет его, считает Мизулина. "Мы просто просим удалить его [TikTok] ту или иную информацию, он достаточно оперативно реагирует на такие вещи", - сказала она.

Лига безопасного интернета регулярно проводит уроки для детей по теме безопасного интернета, напомнила Мизулина. "Сейчас мы знаем, что правительство готовит проведение подобных уроков в рамках классных часов и другой внеурочной работы, которой школьники занимаются. Начинать нужно с самого первого класса", - заключила она.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.