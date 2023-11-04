На Сахалине началось строительство кампуса мирового уровня

В научно-образовательном комплексе разместятся учебные аудитории, исследовательские лаборатории

ТАСС, 4 ноября. Активная фаза строительства кампуса мирового уровня началась в Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На строительной площадке, на месте бывшего Дома офицеров, залили первый бетон в основание научно-образовательного комплекса СахалинTech. Это знаменательный этап в любой стройке: он означает переход от подготовительной фазы к активным работам", - отметили в пресс-службе областного кабмина.

Сдать студенческий городок планируется в 2025 году, а научно-образовательный комплекс - в 2026 году. Работы ведутся по нацпроекту "Наука и университеты", как сообщалось ранее, - за 9,8 млрд рублей. "Передовой кампус необходим островному региону - чтобы наши выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине, чтобы бизнес взаимодействовал с передовой наукой. Сейчас работы на площадке идут с небольшим опережением графика - шесть дней. Впереди - большая стройка", - приводятся слова губернатора Валерия Лимаренко.

В научно-образовательном комплексе разместятся учебные аудитории, исследовательские лаборатории, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. Совместно с ботаническим садом планируется создать оранжерею, также в кампусе предусмотрят помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тыс. кв. м.

Главная цель нацпроекта "Наука и университеты" - вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса "мегасайенс" и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.