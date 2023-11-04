Кравцов анонсировал строительство 1 100 школ к концу 2023 года

Активно развивается программа капитальных ремонтов школ, рассказал министр просвещения РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 1 000 новых школ будет построено в России до конца 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Развивается инфраструктура, строятся новые школы, в этом году будет построено порядка 1 100 новых школ, [которые] мы сдаем с 2019 года. Кроме того, активно развивается программа капитальных ремонтов школ", - сказал он в комментарии каналу "Россия-24" на полях выставки-форума "Россия".

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что к 2026 году в стране будет отремонтировано около 7,3 тыс. школ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.