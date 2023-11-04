Адвокат заявил о выплате Шабутдиновым налогов за 2022 год в размере 40 млн рублей

Это в 10 раз превышает сумму инкриминируемого ему ущерба, отметил Никита Апаликов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Блогер Аяз Шабутдинов, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, заплатил за прошлый год налоги на сумму 40 млн рублей, что в 10 раз превышает сумму инкриминируемого ему ущерба. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Никита Апаликов.

"Только за прошлый год Шабутдинов заплатил налоги на сумму в 10 раз большую, чем те 4 млн рублей, которые значатся в деле как сумма ущерба. Это 40 млн рублей. Мы не согласны с решением суда о мере пресечения Шабутдинову, ознакомимся с ним и будем его обжаловать", - сказал защитник. Ранее суд арестовал блогера до 16 декабря.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД. Вину он не признал.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.