В Кисловодске фестиваль скалолазания собрал 150 участников со всей страны

В пресс-службе городской администрации отметили, что всего на фестивале 185 трасс

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль скалолазания "Скалы Кавказа" начался в субботу в Кисловодске. Он собрал 150 участников со всей страны, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня в Кисловодске в ущелье реки Аликоновки открылся фестиваль скалолазания "Скалы Кавказа". На него приехали порядка 150 человек разного возраста со всей страны. Он продлится на курорте до 6 ноября", - сказал Моисеев.

Как сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации, в этом году организаторы подготовили 50 новых трасс для лазания на трудность и для боулдеринга, в общей сложности на фестивале 185 трасс для скалолазания. Всего будет 4 призовых номинации по возрасту и 3 номинации по уровню лазания.

Отмечается, что будет также ночное лазание в свете прожекторов. Подготовлены тропы и площадки под скалами. Также подготовлено 10 трасс специально для новичков с верхней страховкой. Организована возможность взять снаряжение напрокат.