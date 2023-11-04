В некоторых регионах ЦФО прогнозируют дожди и ветер

Порывы ветра могут достигать до 18-20 м/с

ТАСС, 4 ноября. Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 18-20 м/с и сильные дожди в Брянской, Орловской и Смоленской областях 4 и 5 ноября. Об этом сообщили региональные управления МЧС в своих Telegram-каналах.

"5 ноября 2023 года на территории региона будет облачно, ночью прогнозируются дожди, днем - небольшие, местами умеренные. Ночью местами туман, гроза. Ветер 8-13 м/ с, местами возможны порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Брянской области.

В Смоленской и Орловской областях прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с. "С 21 часа 4 ноября по 21 час 5 ноября на территории области облачно, небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер южный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с", - сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Также смоленские спасатели предупредили жителей региона о сильных дождях ночью и кратковременных - днем.

МЧС рекомендует не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, линями электропередач и потенциально опасными промышленными объектами.