4 ноября, 12:49
Международная выставка-форум "Россия"

Силуанов не смог достать муляж слитка золота из куба на выставке "Россия"

Вес одного изделия составляет 12,8 кг

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Антон Силуанов не смог достать муляж золотого слитка из прозрачного куба, размещенного на стенде министерства на Международной выставке-форума "Россия", сообщает корреспондент ТАСС.

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Посетителям стенда предлагается попробовать достать одной рукой из стеклянного куба слиток золота. На кубе специально отмечено, что данный слиток является муляжом.

Министр трижды пытался достать слиток, однако не смог извлечь его из круглого отверстия куба.

Всего на стенде под защитным стеклом представлено 2 611,2 кг золота в слитках, вес одного слитка - 12,8 кг.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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