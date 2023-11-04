Глэмпинги позволят увеличить номерной фонд в Чувашии на 10% в 2024 году

Федеральное финансирование составит почти 300 млн рублей

ТАСС, 4 ноября. Реализация новых проектов по созданию глэмпингов позволит в 2024 году увеличить номерной фонд в Чувашии на 10%. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя кабинета министров республики - министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов.

"В общей сложности добавится около 300 номеров в общую копилку региона. <…> У нас всего в Чувашии 154 гостиницы, это около 2 200 номеров. Плюс 10% прибавится за счет новых проектов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что увеличение номерного фонда ожидается за счет реализации новых проектов. "Выиграли гранты семь проектов - это глэмпинги. Федеральное финансирование почти 300 млн рублей", - пояснил Краснов.

По словам министра, в республике также реализуются два больших проекта по строительству гостиниц. "На данный момент инвестор решает вопрос о том, будет в них четыре или пять звезд", - отметил собеседник агентства.

Краснов добавил, что туристы на данный момент проявляют большой интерес к Чувашии. "Турист к нам пошел, приехал, доплыл, долетел. Теперь наша задача - удержать его как можно дольше", - подчеркнул он.