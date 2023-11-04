В Екатеринбурге креативный кластер "Домна" откроется в июле 2024 года

Общая площадь кластера после завершения реконструкции составит 2,8 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Последнюю очередь креативного кластера "Домна", который находится в здании XIX века в центре Екатеринбурга, планируется открыть в июле 2024 года. Завершение реконструкции объекта позволит увеличить количество событийных мероприятий в нем примерно на треть, сообщил ТАСС директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

"К концу июля 2024 года мы планируем открыть большой зал с колоннами вместимостью около 400 человек. Крупные мероприятия переместятся туда, он [зал] больше, интереснее, мы его оснастим полностью", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь "Домны" после завершения реконструкции составит 2,8 тыс. кв. м, из них 2,3 тыс. будут задействованы под мероприятия креативного кластера. Реконструкцию здания проводит СОФПП на собственные внебюджетные и привлеченные спонсорские средства. По словам Пиличева, открытие последней очереди позволит увеличить количество мероприятий в кластере на 30%.

Креативный кластер "Домна", который специализируется на поддержке предприятий сферы моды, образования, информационных технологий и медиа, открылся в мае 2022 года и поэтапно расширяется. На его площадке уже состоялось более 530 мероприятий, участниками которых стали свыше 32,5 тыс. жителей Свердловской области. "Домна" также координирует работу еще нескольких креативных площадок в городах региона. Само здание было построено в 1886 году и является образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX - начала XX веков в так называемом кирпичном стиле, широко известно как здание дореволюционного универмага братьев Агафуровых. В период между 2000-м и 2010-м годами его большая часть была заброшена.