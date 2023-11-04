Песков назвал Путина своим главным учителем в плане сосредоточенности и собранности

По словам пресс-секретаря российского лидера, "есть к чему стремиться"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Никто никогда не видел президента РФ Владимира Путина беспокойным или несобранным, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Песков назвал Путина своим главным учителем в этом вопросе.

Отвечая на вопрос из зала, Песков сказал, что его навык спокойно отвечать на любые вопросы "скорее приобретенный": "Я прошел, так же как и вы проходите <...> через период такого юношеского максимализма". "Мне повезло встретить в жизни главного учителя - Владимира Путина", - добавил Песков.

"Вы никогда не видели Путина беспокойным <...>, несобранным, невнимательным", - напомнил Песков. "По крайней мере, есть к чему стремиться", - улыбнулся Песков, говоря о развитии этого таланта у себя, хотя признал, что это "не всегда получается".