Песков: Путин обязательно побывает на выставке-форуме "Россия"

Она проходит на территории ВДНХ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, несомненно, побывает на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на территории ВДНХ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки.

"У меня нет сомнений, что он здесь побывает, - сказал Песков. - Пока точной даты нет". "Мы вам сообщим", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"С моей точки зрения, это является реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде, что очень важно, - охарактеризовал форум Песков. - Это блестящая идея - сделать эту реинкарнацию, провести выставку".

"Я искренне надеюсь, что, хотя сейчас и есть временные рамки проведения форума <...>, большая часть экспозиции так или иначе останется здесь надолго или будет постоянно динамично обновляться. Нам нужно показывать себя, нужно показывать свои достижения, чтобы мы сами о них знали, - добавил Песков. - Такая большая страна, такая многогранная, что нам нужно показывать свои регионы".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.