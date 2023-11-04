Тамбовская область на выставке "Россия" представила VR-экскурсии по усадьбам

Гости смогут совершить виртуальные экскурсии в музей-заповедник Сергея Рахманинова "Ивановка", дома-музеи Ивана Мичурина, Георгия Чичерина, усадьбу Асеевых

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гости экспозиции Тамбовской области на Международной выставке-форуме "Россия" смогут посетить музеи, усадьбы и заповедник региона при помощи технологий виртуальной реальности. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

"С помощью VR-очков гости стенда смогут совершить виртуальные экскурсии в музей-заповедник Сергея Рахманинова "Ивановка", дома-музеи Ивана Мичурина, Георгия Чичерина, усадьбу Асеевых, Ирскую коммуну, Боголюбский, Свято-Троицкий соборы, в Мамонтову пустынь", - говорится в сообщении.

Центром экспозиции стала семья волков. Это точная копия композиции, расположенной в центре Тамбова. Вокруг волков установили соты с изображением известных мест региона. "Колокольня Казанского мужского монастыря высотой 107 м, пешеходный Тезиков мост с триумфальной лестницей, Набережная с видом на дом-музей Асеева", - отметили в пресс-службе.

Международная выставка-форум "Россия" © ТАСС

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".