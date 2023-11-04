Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что появились VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" и акустическое шоу "Говорит Москва"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новый аттракцион и шоу появились в павильоне "Макет Москвы", который обновили к открытию выставки-форума "Россия". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"К открытию международной выставки-форума "Россия" обновили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. Здесь появились: VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" - захватывающее путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением. Акустическое шоу "Говорит Москва" - микс звуков, которыми наполнены улицы города. Звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском спуске. Для максимального эффекта установили специальное многоканальное оборудование", - написал Собянин.

По его словам, в павильоне также обновили аудиогиды - послушать получасовую экскурсию можно на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках. В период проведения выставки-форума павильон будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника. Вход свободный.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.