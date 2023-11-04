Песков обещал передать Путину просьбу юноши, желающего стать советником по молодежи

По словам пресс-секретаря президента РФ, надо подумать, как лучше использовать талант молодого человека

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать главе государства Владимиру Путину просьбу юноши, который заявил, что желает помогать главе государства реализовывать молодежную политику. Стремительный карьерный взлет молодой человек попытался осуществить на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", обратившись с соответствующей просьбой к выступавшему на мероприятии пресс-секретарю главы государства.

"Я проанализировал и выяснил, что у нашего президента нет ни помощника, ни советника по молодежной политике. Я вижу три пути в молодежной политике у Владимира Владимировича: это со мной, чуть позже со мной и через тернии к звездам, но это не со мной. Я готов и предлагаю пойти по самому короткому и близкому пути. Прошу вашу поддержку, хочу быть услышанным вами и нашим президентом", - заявил молодой человек.

Песков постарался немного охладить пыл юного соискателя. "Во-первых, я усмотрел в вашем мини-выступлении посягательство на министра образования [Сергея] Кравцова. Он же выступал перед вами? Вот я сейчас позвоню ему, расскажу. Стоило ему уйти", - шутливо сказал представитель Кремля. "Во-вторых, у нас еще есть, между прочим, Федеральное агентство по делам молодежи. Это тоже такое определенное посягательство", - добавил он. "Поэтому все-таки не будьте столь кровожадны. Но если вы хотите свой талант посвятить именно этой стезе, то, может быть, как-то порекомендовать вас в агентство, чтобы там начать работать? Или вы хотите сразу начальником стать?" - предложил Песков молодому человеку варианты карьерных треков.

Юноша решил не выпускать улыбнувшуюся ему удачу из рук. "Дмитрий Сергеевич, вот у вас есть шикарный учитель - Владимир Владимирович. И я хотел бы, чтобы Владимир Владимирович был бы моим учителем. А уж начальником, помощником или советником - это уже не так важно", - заявил он, отметив, что жаждет трудиться на благо России, причем намерен делать это здесь и сейчас, а не ждать достижения определенного возраста, ибо все это лишь условные рамки.

Песков напористость оценил. "Давайте я с руководителем администрации обязательно передам вашу просьбу, мы подумаем, как лучше использовать ваш талант", - пообещал он. "Я вам доверяю, спасибо огромное", - поблагодарил молодой человек.

Ведущие в зале, изумившись только что разыгравшейся сцене, поинтересовались: "А так можно было, Дмитрий Сергеевич?" "Да!" - воскликнул Песков.