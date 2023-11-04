Под Белгородом намерены открыть музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, открыть музей под названием "Заживо сожженным" планируют через полтора года в Прохоровском районе области

ТАСС, 4 ноября. Власти Белгородской области планируют открыть музейный мемориал, посвященный заживо сожженным фашистами 600 военнопленным и мирным жителям в 1943 году в селе Гусек-Погореловка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на Международной выставке-форуме "Россия".

"Памятник культуры будет посвящен трагедии села Гусек-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей. У нас есть предварительная договоренность с Министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны", - сообщил Гладков.

По словам губернатора, открыть музей под названием "Заживо сожженным" планируют через полтора года в Прохоровском районе области.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".