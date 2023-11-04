4 ноября, 14:15
Международная выставка-форум "Россия"

Песков подчеркнул важность любых вопросов

По мнению пресс-секретаря президента РФ, каждый вопрос важен, если он волнует его автора

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности любых вопросов, если они волнуют их автора. Представитель Кремля пообщался с журналистами после лекции в рамках проекта "Знание" на форуме "Россия" на ВДНХ.

"Каждый вопрос [важен]. Если человек задает вопрос, значит, он хочет это задать, тем более когда сам говоришь "давайте любые", вот ребята любые и задают. И правильно делают", - сказал Песков.

После лекции он ответил на вопросы ребят на разные темы. Он отметил, что аудитория была очень живая, "очень по-нашему, патриотично настроенная аудитория". "И это здорово", - подчеркнул пресс-секретарь.

  

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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