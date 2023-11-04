Посетители стенда Заполярья на выставке "Россия" могут подать заявку на переезд в регион

Экспозиция Мурманской области расположена в зоне "В" 75-го павильона

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посетители стенда Мурманской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая 4 ноября открылась на ВДНХ, могут заполнить анкету и подать заявку на переезд в регион. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя представительства Мурманской области в Москве Александра Кондаурова.

"У нас есть такой слоган "На Севере - жить!", и мы на выставке рассказываем, как это - жить в Мурманске всем, кто в этом заинтересован. Кто приезжает к нам в качестве туриста или хочет переехать к нам на Север. Мы решили сделать на нашем стенде такую зону, где каждый может пройти небольшой тест, узнать, что их ждет в Заполярье, а также подать заявку на переезд", - сказала Кондаурова.

Она отметила, что со всеми, кто подаст соответствующее заявление, свяжутся специалисты и будут в дальнейшем сопровождать заявки, собранные на стенде региона.

Экспозиция Мурманской области расположена в зоне "В" 75-го павильона, где посетители смогут познакомиться с историей, реализуемыми проектами и потенциалом арктического региона. В экспозиции стенда можно увидеть главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья "Алеша" и разбивающий льды атомный ледокол, внутри которого - иммерсивная комната с мультимедийным экраном. Также в зоне экспозиции созданы интерактивно-информационные фиджитальные зоны, где собраны интересные факты, вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером, представлены промышленные и туристические возможности Мурманской области.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все регионы России, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".