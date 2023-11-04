Москва и Московская область представили VR и "Московский бит" на выставке-форуме "Россия"

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что стенд региона сделали интерактивным: организованы 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи со специалистами из сфер культуры, спорта, бизнеса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Видеосюжеты о достижениях в разных сферах, интерактивные фоны для селфи и кабины виртуальной реальности представил столичный регион на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Стенды Москвы и Подмосковья посетил корреспондент ТАСС.

Стенд Москвы

Стенд Москвы представляет собой шатер. Изнутри на его стены и крышу проецируются видеосюжеты о достижениях города. На внешнюю сторону шатра выводятся изображения фасадов знаковых сооружений столицы. Есть уголок с интерактивными фонами города, где можно сделать селфи.

Периметр стенда украшают информационные стойки, рассказывающие об участии московских специалистов в борьбе с ковидом и лесными пожарами в других регионах РФ. В оформлении стенда превалирует металлический серый цвет и зеркальность. Основной ритм - прямоугольник с закругленными углами, напоминающий архитектурный элемент небоскребов Москвы-сити. Когда показы фильмов о Москве прервались, в центр шатра вышла музыкальная группа "Московский бит".

Стенд Московской области

На стенде Московской области есть три кабины виртуальной реальности. Они переносят посетителей в парки Московской области, на ЛиАЗ, в перинатальный центр, в Метровагонмаш и другие места в Подмосковье. Для детей на стенде собрана игра "Добродел": с помощью джойстика и кнопок можно управлять персонажем на двухметровом экране, выполняя задание убрать мусор или покосить борщевик. Отдельный интерактивный экран рассказывает о реализации президентских проектов в регионе: рекультивации мусорных полигонов, строительстве МЦД, трасс М-11 и М-12, благоустройстве городов, социальной газификации и других.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводит пресс-служба, стенд региона сделали интерактивным: организованы 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи со специалистами из сфер культуры, спорта, бизнеса. "Также мы сделали игровую зону - по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью "Добродела", - сказал он.

О выставке-форуме

Выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября. Как рассказал журналистам гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, в мероприятии задействовано 67 объектов и павильонов ВДНХ, общая площадь превышает 250 тыс. кв. м.

"Если окунуться в историю ВДНХ с открытия в 1939 году, выставка всегда демонстрировала достижения страны, всегда была территорией дружбы народов. И сегодня в каком-то смысле эпохальное событие - мы все знаем, что за ВДНХ закрепилось название "Главная выставка страны". Сегодня на главной выставке проходит главная выставка-форум", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.