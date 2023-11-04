В Риме проходит манифестация за мир

Собравшиеся требуют прекращения поставок оружия на Украину, выхода Италии из НАТО и соглашения о военном сотрудничестве с Израилем

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек в Риме принимают участие в манифестации в поддержку мира, передает корреспондент ТАСС. В 15:00 по местному времени (17:00 мск) колонна людей двинулась с площади имени Витторио Эммануэле в центре итальянской столицы в сторону площади Сан-Джованни.

Манифестанты требуют прекращения поставок оружия на Украину, выхода Италии из НАТО и соглашения о военном сотрудничестве с Израилем. В числе поддержавших акцию Союз базовых профсоюзов, представители палестинской общины в Италии, а также других арабских общин, студенты и члены общественно-политических организаций, включая коммунистов.

"Я прекрасно понимаю истинные причины конфликта на Украине и поддерживаю Россию в ее действиях. Я на стороне страдающего населения Донбасса, который много лет подвергался бомбардировкам, - поделился с корреспондентом ТАСС представитель одной из присоединившихся к акции ассоциаций. - Выходя на площадь, мы пытаемся оказать поддержку тем, кого считают агрессорами, когда на самом деле это те, кто подверглись агрессии".

"Мы выступаем против отправки оружия в зоны конфликтов", - отметил другой участник манифестации. По его мнению, активная поддержка Римом Киева "уже привела к разрушительным последствиям, особенно для экономики". "Растут цены на все: на энергоносители, на основные продукты, при этом зарплаты не защищены от резкого снижения покупательной способности", - сказал он.

Маршрут проведения акции контролируют силы полиции. Многие манифестанты принесли с собой флаги Палестины, плакаты с призывами к итальянским властям "направлять деньги на решение внутренних проблем, а не на войну".

В Милане в субботу ожидается две акции: одна в поддержку Палестины, а вторая была организована партией "Лига", которая входит в правящую коалицию. По словам ее лидера вице-премьера Маттео Сальвини, митинг пройдет "в поддержку демократии и ценностей Запада".