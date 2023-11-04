Делегация ТАСС обсудила в Аланье медиасотрудничество с партнерами в Турции

Председатель Всемирного совета журналистов, генеральный директор телеканала DIM TV и газеты Yeni Alanya Мехмет Али Дим поблагодарил ТАСС за организованный в октябре в Москве российско-турецкий медиафорум

АЛАНЬЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Делегация информационного агентства ТАСС обсудила в Аланье текущие вызовы медиаиндустрии, а также перспективы сотрудничества с международными партнерами.

В рамках визита в Турцию представители международной структуры агентства приняли участие в заседаниях третьего Глобального медиасеминара, посвященного вызовам медиаиндустрии.

Образцовые стандарты Москвы

Председатель Всемирного совета журналистов, генеральный директор телеканала DIM TV и газеты Yeni Alanya Мехмет Али Дим открыл Ассамблею зарубежных СМИ со слов благодарности ТАСС за организованный в октябре в Москве российско-турецкий медиафорум. По словам председателя, агентство продемонстрировало высший класс в организационной работе, обеспечив турецким журналистам прямой диалог с представителями МИД РФ, а также Госдумы и Совета Федерации. "Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил нам тогда приветственную речь. Это был действительно высокого уровня прием для нас в России", - отметил Мехмет Али Дим.

Он подчеркнул, что организаторы форума в Аланье также задались целью обеспечить достойный международный медиадиалог, чтобы продолжить профессиональное обсуждение тех вызовов, которые были обозначены в Москве. Среди участников встречи в Аланье присутствовали представители разных стран - России, Швеции, Финляндии, Северной Македонии, Азербайджана, Монголии, Сирии, Саудовской Аравии, Индии и ряда других стран. "Наша точка зрения едина. Самое важное - это сохранение дружбы и уважения друг к другу, - отметил руководитель отдела экономики газеты D nya Gazetesi Ахмет Джошкунайдын на заседании. - Наша цель - поддерживать взаимодействие на позитивном уровне братских народов".

Партнерство на доверии

Продюсер новостного телеканала Haber Global Бенан Кепсутлу в свою очередь обратила внимание зарубежных коллег на заметно ускорившееся распространение ложной информации в СМИ. По словам Кепсутлу, в этих условиях очень важно развивать сеть авторитетных журналистов-партнеров, к которым можно обратиться в любое время суток за "достоверной информацией" и знать, что получишь проверенные сведения.

Тему качественной информации затронул в своем выступлении и исполнительный директор Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Александр Клейн. "У врачей есть основой принцип: "Не навреди". Вот этот принцип должен быть таким же основным и для медиа, - подчеркнул он. - Если медиа ответственны, они будут уважать культурный выбор, будут очень аккуратны и осторожны в оценках обычаев, традиций, политических взглядов своих соседей".

Профессиональные риски

Представители медиаиндустрии не обошли вниманием и обострившиеся противоречия в международной повестке дня. Особое внимание в своих выступлениях спикеры уделяли палестино-израильскому конфликту и жертвам среди журналистов, работавших в эпицентре событий. Журналисты почтили память погибших коллег минутой молчания.

Острые дискуссии вызвали и сопутствующие этому конфликту проблемы исламофобии и антисемитизма. Соответствующие темы затрагивали в своих выступлениях представители СМИ Азербайджана, Албании, Турции и некоторых других стран.

Среди прочих тем, продолживших активную дискуссию экспертного сообщества, звучали проблемы мирового финансового кризиса, потеря рабочих мест среди журналистов, а также случаи притеснения свободы слова. Значимость укрепления международного взаимодействия журналистов подчеркнули все участники.

Широкая программа визита

В рамках визита в Аланью делегация ТАСС провела встречу с коллегами из Ассоциации активных журналистов Аланьи. Представители организации рассказали об опыте издания в городе русскоязычной газеты. Делегация международной структуры ТАСС ответила на вопросы о российских практиках медиапроизводства и презентовала коллегам информационные ресурсы агентства.

"Мы давно дружим, - отметил Клейн на встрече. - Надеемся, что наша дружба будет вкладом в развитие отношений между нашими странами. Мы уверены, что в наше сложное время такие контакты - это важная часть дипломатии, которую делают люди".