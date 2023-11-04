День Подмосковья пройдет на выставке-форуме "Россия" 27 декабря

Гостей ждет культурно-развлекательная программа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. День Московской области с презентациями фестивалей и кулинарными мастер-классами пройдет на выставке-форуме "Россия" 27 декабря, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"27 декабря на выставке-форуме "Россия" пройдет День Московской области. Гостей ждет большая культурно-развлекательная программа с презентациями фестивалей, встречами со знаменитостями, кулинарными мастер-классами, розыгрышами путевок. Также состоится концерт с участием популярных исполнителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в образовательной и деловой части запланированы тематические лекции.

Стенд Московской области расположен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.

Основу экспозиции составляют три двери, ведущие к видеокапсулам, где в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Можно виртуально посетить такие крупные предприятия, как "Метровагонмаш", Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, "Тонар", Солнечногорский механический завод, корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а гимназию им. Е. М. Примакова, сырное производство. А кроме этого - совершить онлайн-экскурсию по залам музея "Новый Иерусалим" и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Терассном заповеднике.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.