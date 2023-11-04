Кибовский займется организацией гастролей московских артистов в новые регионы

Он отметил, что эффективнее и безопаснее организовывать не разовые выступления артистов в новых субъектах, а составлять маршрут с сопровождением сразу в нескольких местах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, занявший пост представителя аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами, в новой должности планирует заниматься организацией и выстраиванием маршрутов гастролей московских учреждений культуры в новых регионах, в том числе, военных частях в зоне СВО, а также помощью семьям мобилизованных.

"У нас активные партнерские отношения и с новыми регионами, и с военными частями, которые находятся в зоне СВО, имеем контакты с теми, кто занимается аналогичной работой на федеральном уровне. За полтора года московские артисты провели более 1 тыс. выездных мероприятий, каждое из них - это набор серьезных аппаратных административных действий. Возникло понимание, что при таком огромном масштабе задач нужна общая координация, которая позволит увязать многочисленные процессы в единый управленческий ствол. У нас много партнеров - 30 различных ведомств задействовано, если мы, например, говорим о выезде какого-нибудь театра", - сказал Кибовский журналистам.

Он отметил, что гораздо эффективнее и безопаснее организовывать не разовые выступления артистов в новых субъектах, а составлять маршрут с сопровождением сразу в нескольких местах. Для этого нужна логистика, которой он будет заниматься. "Кроме того, мы должны чувствовать потребности, что сейчас конкретно нужно жителям и учреждениям культуры новых регионов. Когда каждый работает только на своем отрезке, возникает ситуация что где-то пусто, где-то густо. Или те люди, которые в Москве работают, многие готовы поехать, но у них нет контактов - их тоже надо интегрировать. В связи со всеми сложностями было принято решение консолидировать усилия и взять под единую координацию", - добавил он.

Кроме того, по его словам, планируется продолжать оказывать помощь семьям участников СВО в Москве в плане организации посещения культурных и досуговых учреждений, увеличивать культурное присутствие новых регионов в столице. Например, речь идет о художественных выставках и спектаклях.