Псковская область на выставке "Россия" установила рекорд по игре на балалайке

Музыкант играл непрерывно больше часа и исполнил 60 композиций

ПСКОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Музыкант из Псковской области на международной выставке-форуме "Россия" впервые в истории страны установил рекорд по продолжительности игры на балалайке. Известный в регионе виртуоз-балалаечник, лауреат премии Министерства культуры РФ "Душа России" Константин Абабков исполнял различные мелодии на этом инструменте более 60 минут, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Национальный рекорд России по длительности игры на балалайке официально установлен и зафиксирован. Рекорд поставил псковский музыкант Константин Абабков на стенде Псковской области на выставке "Россия". Он играл непрерывно больше часа, исполнил 60 композиций на балалайке. Было непросто, музыкант немного повредил руку, но самое главное - рекорд установлен", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, Абабков также обладает почетным званием "Душа земли псковской" и руководит ансамблем "Сказ" имени Виталия Румянцева. В репертуаре ансамбля - обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, оригинальные танцевальные постановки, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.