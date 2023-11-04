Главной идеей стенда Нижегородской области на выставке "Россия" стали образы Оки и Волги

На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Нижегородская область представила свой стенд на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, его концепцией стал образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Как рассказал журналистам губернатор Глеб Никитин, стенд посетят школьники из региона.

"Из инициативы, которую мы сейчас реализуем по "Урокам с путешествием" с Волгоградской областью, собираемся развить и другие проекты по посещению знаковых мест. Возникла идея привезти нижегородских ребят сюда, на ВДНХ, чтобы они увидели стенд не только Нижегородской области, но и других регионов, посмотрели на достижения всей страны", - отметил Глеб Никитин.

Проект стартует уже в конце ноябре. В составы делегаций войдут школьники - активные участники "Движения первых", призеры и победители региональных и федеральных конкурсов, проектов. В Москву планируется отправить более 600 человек.

По мнению Никитина, проведение форума-выставки в целом поможет раскрыть потенциал регионов. "Инициатива президента России Владимира Путина о проведении форума-выставки "Россия" позволяет не только представить достижения регионов, но и обозначить перспективные проекты, найти новых партнеров. Современные технологии дают возможность рассказать об истории и культуре нашего региона, а также показать динамику развития", - подчеркнул глава Нижегородской области.

Концепцию и смыслы нижегородского стенда создавала большая команда региона, в том числе Институт развития городской среды. На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития, среди которых сельское хозяйство, соцподдержка, экология, промышленность, цифровая экономика, медицина, предпринимательство и другие.

Например, в сфере транспорта представлены такие проекты, как новый трамвай "Минин", суда на подводных крыльях "Метеор" и "Валдай", строительство новых станций нижегородского метро. Культурные и туристические объекты представлены культурным центром "Пакгаузы" в Нижнем Новгороде, туристическо-паломническим кластером "Арзамас - Дивеево - Саров". На тач-экранах гости стенда смогут узнать о регионе через портал "Знакомьтесь, Нижний", приобрести товары народных художественных промыслов в онлайн-магазине. Помимо этого, на экране будут демонстрироваться изображения в формате "было и стало", благодаря чему можно увидеть, как изменился регион за последние шесть лет.

Лекции, квизы и телемост

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что в рамках работы стенда запланированы лекции и мастер-классы, подкасты и встречи с известными нижегородцами и гостями, викторины и игры.

"Сегодня, например, были подкасты с людьми, которые реализуют в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области важные проекты. Например, Евгений Федосеев - он занимается развитием IТ-кампуса "Неймарк". Также сегодня я рассказала, как нам удалось стать Молодежной столицей России в 2023 году. В выходные обязательно на стенде будут проводиться различные мастер-классы, квизы, можно больше узнать про Нижегородскую область, получить призы", - сказала собеседница.

Также в день открытия стенда состоялся телемост ВДНХ - Нижний Новгород. На площади Народного единства в субботу горожане праздновали День народного единства. На Ивановском съезде около 500 жителей города развернули 100-м триколор - от Ивановской башни кремля до храма Рождества Иоанна Предтечи, а в рамках акции "Нижегородцы - для России" с площади на специальную военную операцию отправятся добровольцы. Также состоялась отправка гуманитарной помощи, которую собрали для участников боевых действий жители региона.

В своем обращении губернатор Глеб Никитин отметил, что именно от Нижегородского кремля берет свои истоки праздник народного единства. "Слово Минина подняло на защиту Родины самых разных людей. Чудом они отстояли тогда язык, веру, традиции и право быть собой. Так получилось, что нам - их потомкам - за это приходится бороться уже сегодня. <...> Нижегородцы одними из первых пришли на помощь Донбассу, собирали и отправляли гуманитарные грузы. От чистого сердца помогали и помогают нашим ребятам на передовой. Сегодня уходит очередная партия помощи в сопровождении волонтеров. От стен кремля в зону СВО отправляются добровольцы, готовые защищать Россию с оружием в руках", - отметил Никитин.

По его словам, этими людьми движет не просто любовь к Отечеству, а преданность родной земле, своим идеалам и своим соотечественникам.