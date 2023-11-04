"Лахта Центр" подсветили цветами российского флага в честь праздника

В Петербурге также откроется традиционный фестиваль "Чудо света"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Фасады самого высокого небоскреба Европы, "Лахта центра" в Петербурге, подсветили цветами российского флага в честь празднования Дня народного единства. Триколор протянулся по всей высоте небоскреба, передает корреспондент ТАСС.

"Лахта центр" поздравляет с Днем народного единства! Сегодня с 17:00 до 08:00 [воскресенья] на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка", - сообщили в пресс-службе "Лахта Центра".

Сегодня же в Петербурге открывается традиционный фестиваль "Чудо света". Его тема в этом году "Было - стало - будет". Мероприятие стартует в 19:00 в Петропавловской крепости и является частью городской программы, посвященной Дню народного единства. Гости увидят парящие в воздухе картины, переговаривающиеся скульптуры, ожившие тени и гигантские глаза.