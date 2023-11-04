В Москве открылась акция "Ночь искусств"

Культурная акция проходит в городе в 11 раз

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин на площадке Нового Манежа открыл культурную акцию "Ночь искусств".

"Есть символизм определенный, потому что сегодняшняя "Ночь искусств" проходит в День народного единства. Искусство вообще является универсальным языком, который объединяет людей, и донести через литературу, музыку, театральную постановку, картину, наверно проще, чем даже объяснить словами. Поэтому, конечно, увеличено количество площадок - более 100 площадок задействовано. Думаю, мы побьем рекорды по предыдущим годам", - сказал Фурсин журналистам.

Он отметил, что популярность "Ночи искусств" с каждым годом растет, гостями акции в этом году могут стать от 250 до 300 тыс. человек. Всего за 10 лет проведения мероприятия его посетители около 2,5 млн человек. "Акция стала настолько популярной у москвичей, что с момента объявления всех мероприятий фактически за несколько часов, 90% мест разбирается на платформах. Акция популярна, она дает возможность всем <...> свободно посмотреть и прикоснуться к искусству", - добавил Фурсин.

Культурная акция "Ночь искусств" проходит в Москве в 11 раз. Начиная с вечера и до поздней ночи жителей столицы ждут более 170 мероприятий, к участию подключились свыше 100 площадок в разных точках города, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино".