Полиция Лондона задержала восемь участников акций в поддержку Палестины

Как сообщили в Скотленд-Ярде, один из них подозревается в нарушении законов о противодействии терроризму

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала восемь участников массовых акций в поддержку Палестины, которые вновь проходят в британской столице в субботу. Как сообщили в Скотленд-Ярде, один из задержанных подозревается в нарушении законов о противодействии терроризму.

"Сотрудники полиции осуществили три задержания на [площади] Пикадилли-серкус. Один человек задержан после того, как был замечен с плакатом, надпись на котором могла разжигать ненависть, что является нарушением раздела 12 закона о терроризме. Еще один задержанный нарушал раздел 12 закона об общественном порядке, другой напал на сотрудника полиции", - указали в Скотленд-Ярде.

Британская полиция на транспорте сообщила о задержании пяти человек в ходе акции, организованной ими в пятницу вечером на вокзале Кингс-кросс. Задержанные не подчинились требованиям полиции покинуть зал ожидания, где несколько сотен человек сели на пол, скандируя лозунги: "Прекратите бомбить Палестину", "Позор [премьер-министру] Риши Сунаку".

В ходе субботней демонстрации, участие в которой принимали несколько десятков тысяч человек, предпринимались попытки перекрыть движение через перекресток Оксфорд-серкус, однако полицейские быстро взяли ситуацию под контроль. Группа из нескольких сотен человек собралась у штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си, выкрикивая обвинения в причастности британских журналистов к преступлениям против населения сектора Газа.

Протесты продолжатся

Основным требованием протестующих остается немедленное прекращение огня со стороны израильской армии, однако у активистов появился новый лозунг, который не использовался во время предыдущих трех массовых акций в Лондоне: "Решение только одно - интифада, революция". Продолжает также звучать спорный лозунг: "От реки до моря Палестина будет свободной". Он, по словам главы МВД королевства Суэллы Браверман, "толкуется многими" как призыв к уничтожению еврейского государства. Власти страны опасаются, что на следующих выходных акции в поддержку Палестины, которые будут проходить параллельно с мемориальными мероприятиями по случаю Дня поминовения, могут перерасти в беспорядки. Однако организаторы акций обещают, что маршрут планируемого шествия не будет проходить через центр Лондона, где к Кенотафу будут возлагать венки в память о погибших в годы Первой мировой войны.

"Мы можем и должны собираться вместе, чтобы требовать справедливости для палестинцев. Мы будем наращивать масштабы протестов до тех пор, пока правительство, СМИ и те, кто обладает властью, не прислушаются к требованиям народа", - заявил, выступая перед собравшимися, один из организаторов акций Зами Джексон, представляющий коалицию "Свободная Палестина".