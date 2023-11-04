В 22 городах Подмосковья выступят ведущие российские фигуристы

Все желающие смогут бесплатно увидеть их выступления

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Звезды фигурного катания в текущем году проведут бесплатные выступления в 22 городах Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В этом году в рамках проекта "Зима в Подмосковье" звезды фигурного катания посетят 22 города Московской области. Жители смогут абсолютно бесплатно увидеть их выступления", - приводятся в сообщении слова олимпийского призера, хореографа, продюсера и режиссера Ильи Авербуха.

Он добавил, что зимой на ВДНХ пройдет его ледовое шоу "Щелкунчик".

Как отметили в пресс-службе, в субботу звезды спорта Денис Лебедев, Александр Легков, Илья Авербух, а также российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова приняли участие в открытии стенда Подмосковья на выставке-форуме "Россия". Они посетили интерактивную зону стенда, побывали в комнатах-капсулах, а также поучаствовали в викторинах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.