В Вологде открылись исторический фестиваль и выставка патриотической игрушки

Реконструкторы показали лагерь русской императорской армии периода Первой мировой войны, большую площадку, посвященную созданию и эволюции винтовки С. И. Мосина, советскому оружию времен Великой Отечественной войны

ВОЛОГДА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставку "Кто в игрушках самый главный", где представлены более трех тысяч экспонатов военной и патриотической игрушки, открыли в День единства в Вологде. Экспозицию развернули в новых помещениях "Музея детства" в центре Вологды, на площадке перед которым состоялся военно-исторический фестиваль "Достойны быть непобедимыми", рассказал ТАСС один из организаторов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Вологодской области Александр Метелкин.

"Вологодский "Музей детства" переехал в отдельно стоящий двухэтажный каменный дом 1811 года постройки в центре города, 360 кв. м, где мы развернули абсолютно новую экспозицию. Сегодня в день открытия музея на новом месте открылась выставка "Кто в игрушках самый главный", а самые главные в игрушках - это солдатики. Это моя коллекция, которую я собирал с 14 лет, более 3 тыс. экспонатов, в основном фабричного производства советских времен, но есть и современные российские игрушки. Помимо них представлены образцы различной военной техники", - сказал Метелкин.

В музее состоялся круглый стол с участием современных отечественных производителей солдатиков Тимура Замилова, Сергея Савченко, Андрея Литвиненко. Участники обсуждали, как вернуть солдатиков в орбиту детства и использовать их в патриотическом воспитании. Выставка и круглый стол организованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На площадке перед музеем прошел исторический фестиваль "Достойны быть непобедимыми" при поддержке Российского военно-исторического общества. В нем приняли участие более 30 реконструкторов Вологодской и Архангельской областей. Они разбили лагерь средневекового войска, где работал кузнец, организовали средневековые настольные игры и интерактивную площадку, где можно было пострелять из лука, сразиться друг с другом на безопасных мечах. Представили войско XVII века, что имеет прямое отношение к территории современной Вологодской области, где более 400 лет назад проходило польско-литовское разорение, осада Кирилло-Белозерского монастыря.

Реконструкторы показали лагерь русской императорской армии периода Первой мировой войны, большую площадку, посвященную созданию и эволюции винтовки С. И. Мосина, советскому оружию времен Великой Отечественной войны, работали "узел связи", саперы. Большая площадка была посвящена медицине военных конфликтов периода Первой мировой войны, Великой Отечественной войны и современной военной медицине. Гостям показали также автомобиль Willys MB 1943 года выпуска, можно было сфотографироваться за рулем и услышать рассказ об особенностях конструкции и обслуживания автомобиля, истории его эксплуатации в войсках Красной армии. Фестиваль и выставка собрали более трех тысяч участников и гостей.