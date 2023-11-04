На пропалестинской демонстрации в Берлине задержали почти 60 человек

По оценкам полиции, в акции приняли участие порядка 8,5 тыс. человек

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала 59 человек во время пропалестинской демонстрации, проходившей в субботу в центре столицы ФРГ. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов задерживали активистов из-за нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещения антисемитских плакатов, также ряд из них подозревают в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Одна из протестующих напала на представителя СМИ, в результате чего была задержана, еще один активист угрожал журналисту расправой.

По оценкам полиции, в субботней акции приняли участие порядка 8,5 тыс. человек. Изначально организаторы ожидали 1 тыс. человек, однако затем эта цифра была увеличена до 2 тыс. Манифестанты начали собираться в 14:00 (16:00 мск) у берлинской телебашни и фонтана "Нептун". В руках они держали палестинские флаги, плакаты и транспаранты с традиционными надписями в поддержку Палестины.

Как передает корреспондент ТАСС, на плакатах было написано: "Остановите геноцид в секторе Газа", "Израиль бомбит, Германия финансирует", "Бомбить Израиль", "Прекращение огня немедленно" или "От реки до моря - мы требуем равенства". Последний слоган, с точки зрения активистов, означает, что между рекой Иордан и Средиземным морем должна быть свободная Палестина - там, где сейчас находится Израиль. Некоторые активисты утверждали, что Германия должна ввести санкции против Израиля. Также звучали характерные арабские песни и мелодии.

Участники акции прошли маршем по центральным улицам Берлина и завершили шествие на Потсдамской площади. Они, среди прочего, призывали к бойкоту американской сети кофеен Starbucks. В знак протеста против политики США в связи с конфликтом на Ближнем Востоке во многих странах с мусульманским большинством раздаются призывы к бойкоту американских брендов.

Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции. Через громкоговорители они сразу же проинформировали участников демонстрации, что отрицание права Израиля на существование, антисемитские высказывания, разжигание ненависти, высказывания, прославляющие насилие или террор, наказуемы и будут преследоваться по закону. На данный момент демонстрация завершена. Участники расходятся с Потсдамской площади.