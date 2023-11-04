В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы над Германией

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Работы по демонтажу советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия Победы над фашистской Германией в Киеве, завершены. Соответствующая фотография размещена в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Ранее видеозапись, на кадрах которой запечатлена техника, осуществляющая работы по демонтажу, опубликовало украинское издание "Страна". Местные СМИ писали, что действие происходит на проспекте Победы. Между тем еще в начале нынешнего года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что эта улица переименована в Брестский проспект.

Свое прежнее название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.