На Ямале открыли этнопарк "Коми-деревня"

Парк открыли к 155-летию города Лабытнанги

ТАСС, 4 ноября. Этнографический парк "Коми-деревня" открылся в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщается в Telegram-канале окружного правительства.

"На берегу протоки Выл-Посл - исторического места, откуда взял начало город Семи лиственниц, возведен музей под открытым небом. Здесь гости могут узнать о северном крае и быте основателей первого поселения. На территории обустроена набережная, разработан пеший маршрут. Гости могут оценить чайную и ремесленную мастерские, для детей есть игровые комплексы", - говорится в сообщении.

Проект этнографического парка в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Лабытнанги одержал победу среди участников из 75 регионов, выиграв 85 млн рублей. Ранее правительство округа сообщало, что парк займет участок площадью 5,3 га.

Отмечается, что открытие этнопарка стало подарком для жителей к 155-летию Лабытнанги. По преданию, на его месте росли семь сакральных лиственниц, у которых появилось первое стойбище. Позже здесь основали поселок, а затем город.