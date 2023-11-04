В центре Вашингтона десятки тысяч человек участвуют в пропалестинской акции протеста

Они призвали американские власти прекратить оказывать помощь Израилю

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек принимают участие в пропалестинской демонстрации в центре американской столицы, всего в паре кварталов от Белого дома. Многочисленные манифестанты держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты в поддержку сектора Газа и с призывами к американским властям прекратить оказывать помощь Израилю.

"Нас собралось здесь несколько десятков тысяч. Возможно, 30 тыс. или 40 тыс. человек", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин. По ее словам, на митинг приехали американцы, проживающие "как минимум в половине штатов".

Протестующие скандируют лозунги и призывы "прекратить геноцид палестинского народа". Многим демонстрантам не хватает места на площади у сцены, они забираются на светофоры и размахивают палестинскими флагами. Полиция перекрыла все четыре улицы, которые примыкают к площади. На месте дежурят десятки нарядов, правоохранители при этом не вмешивались в происходящее. Митинг проходит мирно. "Не слышал ни о каких происшествиях", - сказал корреспонденту ТАСС один из полицейских, который следит за порядком на манифестации.

Многие демонстранты пришли с маленькими детьми. "Я родилась на Западном берегу реки Иордан. Родители привезли меня сюда [в США] совсем маленькой. Я хочу показать своим детям, что нужно поддерживать палестинцев. Ведь они страдают, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница штата Нью-Джерси Амаль.

Акцию протеста на площади Фридом-плаза организовали сразу несколько антивоенных и пропалестинских движений. Кроме Code Pink, к ним присоединились Palestinian Youth Movement ("Палестинское молодежное движение"), The People's Forum ("Народный форум"), American Muslim Alliance ("Американский мусульманский альянс") и другие организации.