Глава Белгородской области вручил медали в память о Прохоровской битве на форуме "Россия"

Всего медалью наградят 380 человек

БЕЛГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения" на открытии Международной выставки-форума "Россия" в День народного единства. Об этом сообщил оперштаб области в своем Telegram-канале.

"На открытии выставки-форума "Россия" глава региона вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения" председателю попечительского совета "Прохоровское поле" Рыжкову Николаю Ивановичу, фельдшеру хирургического отделения, прапорщику Вооруженных сил РФ, участнику СВО Ивановой Екатерине Ивановне и ветерану боевых действий, участнику СВО Козлову Максиму Сергеевичу", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, медаль присваивают ветеранам Великой Отечественной войны, строителям железнодорожной ветки Старый Оскол - Ржава, а также людям, внесшим особый вклад в прославление подвига народов в Курской битве. Всего медалью наградят 380 человек.

В пресс-службе также напомнили, что памятную медаль выпустили по инициативе губернатора региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.