Причастных к проведению вечеринки с нацистской формой в клубе Гаваны отстранили от работы

Клуб возобновит свою работу

ГАВАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Лица, ответственные за проведение костюмированной вечеринки в гаванском клубе с использованием нацистской формы, отстранены от работы. Об этом сообщил Кубинский институт музыки.

"В связи с инцидентом, произошедшим в субботу, 28 октября, в столичном культурном центре Maxim Rock, <…> к ответственным за ситуацию лицам были применены соответствующие дисциплинарные и административные меры. Заместитель директора Кубинского рок-агентства, ответственный за программу [клуба], был отстранен от должности, а два специалиста, координировавшие мероприятие, были уволены из учреждения. Другие дисциплинарные меры были также приняты в отношении директора Кубинского рок-агентства и трех директоров Кубинского института музыки, ответственных за утверждение, оценку и контроль культурных программ", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Институт отмечает, что принято решение возобновить работу клуба с 4 ноября.

На прошлой неделе местный новостной портал Cubadebate сообщил, что в Гаване культурный центр Maxim Rock закрыли на время расследования обстоятельств вечеринки по случаю Хэллоуина, во время которой первый приз на конкурсе костюмов получил участник, переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии (по другой версии, участник изображал Адольфа Гитлера). Портал опубликовал фото с мероприятия, на котором запечатлен момент, когда находящийся на сцене молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии. Новость вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Посольство России на Кубе решительно осудило инцидент и назвало произошедшее позорным актом.