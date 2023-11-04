Стенд Севастополя на выставке "Россия" после ее окончания привезут в город

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что посетители стенда на выставке могут принять участие в мастер-классах

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Стенд Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве после окончания ее работы будет перевезен в город, где с ним смогут ознакомиться все желающие, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Свои стенды на выставке представили все 89 регионов, стенд города-героя также начал свою работу. Задача нашей экспозиции простая - познакомить всех с историей и настоящим Севастополя. <…> Стенд по моему поручению переедет в Севастополь, когда закончится выставка - мы подберем площадку, которая позволит привезти частичку выставки "Россия" в наш город и дать возможность увидеть, как был представлен наш регион", - написал Развожаев в своем Telegram -канале.

По его словам, посетители стенда на выставке могут принять участие в мастер-классах - научиться вязать морские узлы и русской семафорной азбуке, написать картину вином, с помощью компьютерной игры стать участником севастопольской регаты. На стенде работает голографический кинотеатр, в котором можно познакомиться с историей Севастополя, также вниманию посетителей предлагается цифровой тур по маршруту терруара Севастополя через все винодельческие хозяйства.

"Аудиогид по стенду Севастополя записал российский актер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Львович Машков. Благодарен ему за то, что поддержал мою идею и сразу согласился поддержать Севастополь", - добавил Развожаев.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".