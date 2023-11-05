Вблизи Байкала к 2027 году планируют убрать более 300 несанкционированных свалок

Их ликвидируют за счет средств областного и местного бюджетов

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ликвидация всех несанкционированных свалок на Байкальской природной территории в Иркутской области, где их сейчас насчитывается более 300, планируется до конца 2026 года. Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"По результатам проведенной Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области совместно с органами местного самоуправления инвентаризации на территории региона в границах Байкальской природной территории зарегистрировано 306 несанкционированных свалок. Их планируется ликвидировать за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе за счет "окрашенных" - экологических платежей [предприятий] в 2024-2026 годах", - отметила министр.

С начала 2023 года вблизи Байкала в Иркутской области ликвидировали 23 несанкционированные свалки, убрав 103 тыс. куб. м отходов.

Байкальская природная территория включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающие нацпарки и заповедники, водоохранную зону, а также прилегающую к озеру территорию шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды.