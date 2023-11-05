В ЕАО готовы принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта

Как заявил глава региона Ростислав Гольдштейн, важна каждая жизнь

ТАСС, 5 ноября. Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта. Об этом заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

"Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки. <…> Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти приют в Еврейской автономной области", - написал он в своем Telegram-канале.

Гольдштейн отметил, что ЕАО как многонациональному региону долгие годы удается сохранять мир и спокойствие на своей территории, несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты. "У них всегда есть поводы и причины, но страшно, когда в этой кровавой мясорубке страдают мирные жители: старики, женщины, дети. Так сейчас происходит в Израиле и Газе", - добавил губернатор.

Свой пост он разместил по итогам I Дальневосточного этноконфессионального туристического форума "Территория согласия", который прошел в ЕАО 3-4 ноября. В нем приняли участие представители всех традиционных конфессий. Главная идея форума - сплочение разных конфессий и этносов.