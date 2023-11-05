5 ноября, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 13 градусов

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 11 до плюс 13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов. 

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