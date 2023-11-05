Семьи погибших в Карабахе российских миротворцев получат по 1 млн рублей

Деньги уже начали поступать родным военнослужащих, сообщила первый зампред правления РФМ Елена Сутормина

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель правления Российского фонда мира (РФМ), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подписал распоряжение о выделении 1 млн рублей семьям погибших 20 сентября российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Распоряжение о выделении средств в рамках программы Российского фонда мира "Забота" подписал его председатель правления, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий", - рассказала ТАСС первый зампред правления РФМ Елена Сутормина.

Как следует из подписанного распоряжения, выплату от РФМ в размере 1 млн рублей получат вдовы и другие близкие родственники погибших военнослужащих.

Сутормина отметила, что это происшествие тронуло сердца многих в России. "Ребята погибли при исполнении своего долга, высшей миссии нашего государства - пытаясь предотвратить кровопролитие в соседней республике. В тот же день Леонид Слуцкий распорядился оформить выплаты для их семей. Сейчас все формальности соблюдены, и деньги уже начали поступать родным погибших", - добавила она.

20 сентября служебный автомобиль с российскими миротворцами во время их возвращения с наблюдательного поста подвергся обстрелу со стороны азербайджанских военных. Минобороны РФ сообщило, что все находившиеся в автомобиле военные погибли.