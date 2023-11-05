Бизнесмены в Индии потребовали от премьера принять меры против загрязнения воздуха в Дели

Они сообщили, что загрязнение городской атмосферы привело к резкому падению спроса и серьезно угрожает местному бизнесу

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (CTI) Индии написала письмо премьер-министру Нарендре Моди, призывая принять немедленные меры по борьбе против загрязнения воздуха в Нью-Дели. Как сообщают авторы письма, загрязнение городской атмосферы привело к резкому падению спроса и серьезно угрожает местному бизнесу.

"Теперь, когда наступает сезон свадеб, на рынке обычно хорошая посещаемость, покупатели из других городов также приезжают в Дели. Теперь же люди не хотят приезжать из-за загрязнения. У многих людей возникают проблемы с дыханием," - цитирует обращение бизнесменов газета Business Standard.

В письме глава CTI Бриджеш Гоял назвал главной причиной тревожного спада деловой активности в период праздничного сезона загрязнение воздуха и подчеркнул необходимость принятия центральным правительством "решительных и скоординированных мер по борьбе с загрязнением воздуха совместно с региональными правительствами". Предприниматели призвали к немедленной встрече премьера с правительствами национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, а также соседних штатов Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш.

В CTI заявили, что загрязнение является проблемой не только в Дели, но и в таких соседних городах как Ноида, Фаридабад, Гургаон, Сонипат и других. Бизнес уверен, что только центральное правительство может найти решение этой проблемы.

В минувшую пятницу качество воздуха в Нью-Дели стало худшим за последние два года, 24-часовой индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели тогда достиг показателя 468 - это худший показатель после 12 ноября 2021 года, когда индекс составил 471. При том, что "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным". Концентрация PM2,5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) в воздухе Дели превысила в семь-восемь раз безопасный предел в 60 микрограммов на куб. м.

К утру воскресенья ИКВ несколько снизился - до показателя 410, но все равно остается на "опасно загрязненным" уровне.

Причина загрязнения воздуха

Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. Рис выращивают и в штате Уттар-Прадеш. В октябре-ноябре, после уборки урожая, остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть из которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Гарь стекается в расположенную в низине столицу.

Также осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не "проветривается". Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета говорится, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.