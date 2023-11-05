5 ноября, 06:18,
обновлено 5 ноября, 06:27
Палестино-израильский конфликт

Россия направила новую партию гуманитарной помощи для населения Газы в Египет

© МЧС России

В МЧС сообщили об отправке 60 тонн гуманитарного груза

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия направила в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщает МЧС РФ.

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"Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении ведомства.

На борту самолетов продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Доставка осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова. На месте гуманитарный груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.

Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа после обострения обстановки в регионе. Ранее борты МЧС РФ доставили 55 тонн грузов, в состав которых вошли продовольствие, лекарства и перевязочный материал. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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