Россия направила новую партию гуманитарной помощи для населения Газы в Египет

В МЧС сообщили об отправке 60 тонн гуманитарного груза

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия направила в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщает МЧС РФ.

"Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении ведомства.

На борту самолетов продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Доставка осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова. На месте гуманитарный груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.

Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа после обострения обстановки в регионе. Ранее борты МЧС РФ доставили 55 тонн грузов, в состав которых вошли продовольствие, лекарства и перевязочный материал.