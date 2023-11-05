Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями при сильных порывах ветра

По прогнозам синоптиков, до конца дня ожидаются порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порывы ветра до 17 м/с прогнозируются в воскресенье в Москве, жителям и гостям столицы рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Согласно данным Гидрометцентра России, облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Днем в столице будет от плюс 11 до плюс 13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.