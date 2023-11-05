Адама Кадырова назначили на должность в службе безопасности главы Чечни

Он возглавит отдел обеспечения

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель регионального парламента Магомед Даудов.

"Мой дорогой племянник Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы Чеченской Республики. Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа. Его отличают твердый, принципиальный характер, искреннее желание и стремление быть полезным для нашей республики и всего Отечества", - написал Даудов, не уточнив, на какую именно должность он назначен.

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов, поздравляя Адама Кадырова, сообщил о его назначении на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. "От души поздравляю дорогого брата Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики", - написал он в Telegram-канале.