Kyodo: рейтинг правительства Японии упал до минимального уровня в 28,3%

Согласно исследованию агентства, уровень неодобрения кабмина вырос до 56,7%

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до уровня в 28,3%, который является минимальным за весь срок пребывания Кисиды во главе кабмина с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

Уровень поддержки сократился на 4 п.п. по сравнению с предыдущим опросом, проведенным 14 и 15 октября. При этом уровень неодобрения вырос на 4,2 п.п., достигнув 56,7%.

Более 62% опрошенных выразили недовольство объявленной ранее мерой поддержки населения в условиях роста цен, согласно которой в июне 2023 году налоговые платежи будут сокращены на 40 000 иен (около $267) за счет разового снижения подоходного налога и налога на проживание.

Критики премьера из оппозиции ранее упрекали его в непоследовательности планов повышения налогов для финансирования оборонных расходов и одновременного сокращения налогов летом 2024 года. Премьер на это ответил, что укрепление оборонного потенциала для защиты людей требует постоянных финансовых ресурсов, в то время как снижение подоходного налога является временной мерой до тех пор, пока рост зарплат не перекроет рост цен.