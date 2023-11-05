5 ноября, 07:34

Рейс Владивосток - Чита вылетел в пункт назначения после устранения неисправности

Борт задержался в аэропорте вылета на сутки

ТАСС, 5 ноября. Пассажиры самолета авиакомпании "Якутия", следовавшего рейсом Владивосток - Чита и задержанного из-за технической неисправности, вылетели по маршруту назначения. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В 13:30 (06:30 мск), как и планировалось, вылетели из Владивостока в Читу. Этим же бортом. Техническая неисправность была устранена", - сообщили в ведомстве.

Согласно информации на онлайн-табло авиаузла Владивостока, был задержан вылет самолета SukhoiSuperjet 100.

4 ноября в международном аэропорту Владивостока воздушное судно, готовившееся к отправке по рейсу 562 Владивосток - Чита, было возвращено из зоны вылета из-за технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, их на сутки заселили в гостиницу. Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса находилось на контроле Приморской транспортной прокуратуры. 

Теги:
РоссияПриморский край
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