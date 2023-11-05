Выставку-форум "Россия" на ВДНХ в первый день посетили более 190 тыс. человек

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 200 тыс. человек побывали на Международной выставке-форуме "Россия" в первый день ее работы.

"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тыс. человек", - говорится в публикации на официальном сайте мероприятия.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.