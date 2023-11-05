Музей Победы собрал почти 1,5 тыс. биографий участников битвы за Днепр

В пресс-службе музея напомнили, что битва за Днепр длилась четыре месяца 1943 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Музей Победы к 80-летию битвы за Днепр создал специальный раздел во всенародном историческом проекте "Лица Победы", в котором размещены почти 1,5 тыс. биографий и историй об участниках тех событий, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

"Сегодня в разделе собрано около 1,5 тыс. историй - биографий артиллеристов, танкистов, разведчиков и т.д., не только мужчин, но и женщин - санитарок, электриков и других, участвовавших в битве за Днепр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе музея напомнили, что битва за Днепр длилась четыре месяца 1943 года, став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. "С обеих сторон в ней принимало участие около четырех миллионов человек, в этом сражении особенно отличились следующие советские полководцы: Георгий Жуков, Николай Ватутин, Александр Василевский. Бойцы и командиры Красной армии также проявили массовый героизм. 2 438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза", - сообщили в музее.

Потомки участников операции могут внести на сайт биографии героев из семейного архива. Кроме того, в тематическом разделе посетители сайта могут ознакомиться с историей битвы за Днепр, картой, фотографиями и картинами, посвященными сражению. Также пользователям доступна историческая викторина.

Всенародный исторический проект "Лица Победы" запущен по инициативе Музея Победы 3 декабря 2019 года. Рассчитанный на хранение более 150 млн биографических материалов, проект открыл возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников в разгром нацизма и передать семейные истории о них на вечное хранение в Музей Победы. На сегодняшний день проект насчитывает более 800 тыс. семейных историй.