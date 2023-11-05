Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил, что военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех сотрудников военной разведки и ветеранов с их профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России. Многое делает для обеспечения безопасности нашей страны", - приводятся слова Володина на официальном сайте палаты.

Володин также пожелал разведчикам успехов в службе и крепкого здоровья, отметив, что они с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, а также проявляют мужество и героизм.

5 ноября ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика. Первоначально праздник был установлен приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 5 ноября 2000 года. В настоящее время отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.